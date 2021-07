Tennis

Boris Becker von Kerber-Leistung in Wimbledon begeistert: "Das war Queen Angie"

Angelique Kerber zeigte in Wimbledon eine starke Leistung und musste sich erst im Halbfinale der späteren Siegerin Ashleigh Barty geschlagen geben. Eurosport-Experte Boris Becker ist vom Auftritt der 33-Jährigen begeistert. Auch die Olympischen Spiele in Tokio sind ein Thema. Becker kann sich durchaus vorstellen, dass Kerber trotz Absagen anderer Sportler an den Spielen teilnimmt.

