Nach der Schockdiagnose Hodgkin-Lymphom blickt Carla Suarez Navarro schon wieder in die Zukunft. Ein Comeback in 2021 ist das Ziel, wie die Spanierin gegenüber "Mundo Deportivo" erklärte.

"Die Behandlung spricht an und das ist ein Grund, um glücklich zu sein. Ich befinde mich in der abschließenden Phase. Ich schätze, dass noch eineinhalb Monate übrig sind", sagte Suarez Navarro und führte aus: "Ich habe noch drei Chemotherapiestunden, dann werden wir sehen, ob wir eine Bestrahlung machen oder nicht."

Läuft alles gut, will sie ab Februar auf das Comeback hinarbeiten. Bereits jetzt steht die 32-Jährige schon wieder regelmäßig auf dem Tennisplatz, auch wenn an normales Training noch nicht zu denken ist.

"Ich habe es mit druckreduzierten Bällen, mit Kinderbällen, probiert und die Wahrheit ist, dass es gut geklappt hat. Es hat mich nicht belastet. Ich versuche, zwischen zwei und drei Mal die Woche zu spielen und jedes mal das Niveau etwas anzuheben, aber in erster Linie hilft es mir als mentale Ablenkung und physische Aktivität", so Suarez Navarro.

Ihr Comeback-Plan sieht die Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier vor, mit etwas Glück sogar noch mehr als das. "Ich würde gerne ein Grand Slam spielen, logischerweise in der zweiten Saisonhälfte", erklärte die ehemalige Weltranglistensechste und ergänzte: "Ich werde sehen, ob ich mich für die Olympischen Spiele qualifizieren kann. Der Stichtag ist nach Roland Garros und ich werde davor nicht spielen können. Es hängt von meinen Konkurrentinnen ab. Wenn ich es auf die Setzliste schaffe, würde ich gerne in Tokio antreten."