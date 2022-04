Es ist kein Wunder, dass die ganze Tenniswelt von Carlos Alcaraz schwärmt. Der Teenager holte sich mit seinem erfrischenden Spiel und der hervorragenden Vorhand nicht nur den Titel in Miami , sondern nähert sich als Nummer elf der Welt mit Riesenschritten den Top 10 an.

Dennoch ist es erstaunlich, wie viel Chris Evert dem Spanier zutraut. "Er hat das ganze Paket und ich weiß, dass ich mich wie alle anderen anhöre, wenn ich sage, dass er mehrere Grand-Slam-Events gewinnen wird", so die 18-fache Grand-Slam-Turniersiegerin im Exklusiv-Interview mit Eurosport. Aber: Alcaraz könne eine "zweistellige Zahl an Grand-Slam-Titeln gewinnen und die Nummer eins werden", ergänzt Evert. "In meinen Augen gibt es nichts, was ihn daran hindern würde."

Vor allem das reife Spiel und Verhalten des Shootingstars beeindruckt Evert. "Was mir an ihm gefällt, ist, dass er sich wirklich für das Spiel und seine Leidenschaft einsetzt. Man merkt ihm die Freude auf dem Platz an. Er hat auch seine Emotionen unter Kontrolle, wirft nicht mit Schlägern und beschimpft nicht Linien- oder Schiedsrichter. Carlos hat Respekt vor dem Spiel."

Dazu komme eine gesunde Portion Selbstvertrauen. "Indem er an sich glaubt und das offen sagt, sendet er eine Botschaft an die anderen Spieler aus. Zum Beispiel: 'Ich habe das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Ich werde viel erreichen und ihr werdet mich nicht aufhalten.'" Damit habe sich Alcaraz eine nahezu perfekte Basis geschaffen.

Man darf sich schon jetzt auf die French Open freuen. Denn: Alcaraz steht in Roland-Garros erstmals direkt im Hauptfeld und ist nach Auffassung von Àlex Corretja "unter den drei bis vier Spielern, die das Turnier gewinnen können".

