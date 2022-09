"Ich könnte es nicht", gestand Alcaraz in der spanischen Fernsehshow "El Hormiguero". Sein Verhältnis zu Ferrero sei zu außergewöhnlich, als dass er es einfach aufgeben könnte.

"Ich habe immer gesagt, dass Juan Carlos mein Trainer ist. Er ist wie ein zweiter Vater für mich. Ich würde ihn für nichts auf der Welt eintauschen wollen", so der 19-Jährige weiter und schob der Möglichkeit, Federer als Trainer zu engagieren, (vorerst) einen Riegel vor.

Ad

Seine Bewunderung für den 20-maligen Grand-Slam-Champion ist aber davon unberührt. "Federer ist Klasse, Eleganz - reines Talent", schwärmte Alcaraz auf einer Pressekonferenz in Madrid. "Er hat so lange durchgehalten, weil er einen Stil hatte, der alles so einfach aussehen ließ."

Tennis Tennisprofi macht Nadal Vorwürfe: "Djokovic hilft den Spielern viel mehr" VOR 9 STUNDEN

Im Hinblick auf seinen geplatzten Traum, dem Schweizer einmal auf dem Court gegenüber zu stehen, reagierte Alcaraz gelassen. "Vielleicht ist es besser so. Wenigstens verliere ich nicht."

Alcaraz lässt sich nicht einschüchtern

Als neue Nummer eins der Welt sieht sich Alcaraz zudem mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Davon lässt sich der spanische Youngster aber nicht einschüchtern.

"Es ist sehr schwierig, dorthin zu gelangen, aber es ist noch viel, viel schwieriger, dort oben zu bleiben", so Alcaraz. "Ich werde dafür kämpfen."

Trotz seines rasanten Aufstiegs will sich der US-Open-Sieger nicht verändern. "Ich werde immer der Typ sein, der ich immer war", unterstrich er. "Ich bin ein normaler Mensch."

Das könnte Dich auch interessieren: Tennisprofi macht Nadal Vorwürfe: "Djokovic hilft den Spielern viel mehr"

Federers heißeste Ballwechsel mit Nadal: Die Superstars im Duell

Laver Cup Langjähriger Federer-Coach erzählt: Darum hört der Superstar auf UPDATE GESTERN UM 12:59 UHR