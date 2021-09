Das Showmatch der beiden früheren Weltranglistenersten steigt am 9. Februar in der Royal Arena in Kopenhagen. Wozniacki hatte 2020 ihre Karriere beendet, in der sie 30 WTA-Titel gewinnen konnte und insgesamt 71 Wochen die Nummer eins der Welt war. Im Juni brachte sie ihre erste Tochter Olivia zur Welt.

Mit Kerber hatten sich immer wieder die Wege gekreuzt. Unter anderem schlug die Kielerin Wozniacki 2016 im Halbfinale der US Open, bevor sie in New York den Titel gewann. Ursprünglich hatte Wozniacki ihren Abschied mit einem Match gegen ihre Freundin Serena Williams (USA) geplant, die Partie war wegen der Pandemie ausgefallen. Mittlerweile sind in Dänemark alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, bis zu 12.500 Zuschauer könnten die Partie daher live verfolgen.

