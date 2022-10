"Wenn man in den Top 20 ist, wird man überall gesehen, man ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, jede Woche, jedes Turnier präsent", erzählte die Rumänin. Da unterscheide sich das Damen-Tennis signifikant vom Herren-Segment.

Es sei "besser, hübsch und in den Top 10 oder Top 20 als hässlich und die Nummer eins zu sein", gab Cirstea die gegenüber ihr getätigten Aussagen von Vertretern des Ausrüsters wieder: "Da merkt man, dass sie ihre Quoten haben und alles ein Markt ist."

"Die bestbezahlten sind zum Beispiel Amerikaner, Chinesen oder Japaner. In Japan ist Osaka (Naomi, Anm. d. Red.) die bestbezahlte Athletin, sie war in den letzten Jahren die bestbezahlte Athletin in allen Sportarten. Das ist der Markt", erklärte die 32-Jährige, die 2013 als Nummer 21 ihre beste Platzierung in der Weltrangliste hatte.

"Großbritannien verkauft sich, Spanien verkauft sich - Osteuropa verkauft sich nicht. Es ist nicht dasselbe, und es hängt viel von dir und deiner Persönlichkeit ab, wie du die Leute inspirierst und wie du dich präsentierst, das ist auch sehr wichtig", ergänzte Cirstea.

Zwischen 2006 und 2016 wurde die Rumänin von Adidas ausgerüstet. Aktuell steht Cirstea bei New Balance unter Vertrag.

