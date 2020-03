Einige WTA-Spielerinnen haben sich in der aktuell schwierigen Zeit zu Wort gemeldet und ihre Hilfe angekündigt, so auch Simona Halep. Die Rumänin schrieb auf "Twitter":

" Wir sind unseren tapferen medizinischen Mitarbeitern in dieser schwierigen Zeit so dankbar. Ich möchte meinem Land helfen und habe mich dazu entschlossen, medizinische Ausrüstung zu spenden. "

In einer Videobotschaft richtete sie sich an ihre Fans und ermutigte jeden dazu, einen Beitrag zur Bekämpfung des Virus zu leisten. Die Menschen sollen Verantwortung zeigen und positiv bleiben. Die Weltranglistenzweite schrieb:

" Passt auf euch auf und achtet aufeinander. "

Weitere Spielerinnen wollen helfen

Die Sportagentur Octagon hat die Plattform Athletes For Relief ins Leben gerufen. Diese bringt Athleten und Trainer aller Disziplinen zusammen, um Geld und Bewusstsein für die COVID-19-Hilfe zu schaffen. Laut der Website gehen alle Spenden an lokale gemeinnützige Organisationen.

Mit einer Spende von 25 Dollar oder mehr können unterzeichnete Erinnerungsstücke von Spielern gewonnen werden. Die beiden Profis Bianca Andreescu und Caty McNally wollen beispielsweise ihren signierten Tennisschläger spenden.

Madison Keys kündigte auf "Instagram" ebenfalls an, dass sie helfen wolle. Die US-Amerikanerin schrieb, dass sie von den guten Taten, die sie in den sozialen Netzwerken verfolge, inspiriert sei und sich deswegen auch engagieren wolle. Sie werde gemeinsam mit der "kindnesswinsfoundation" mehrere Gutscheine verschenken, um den Menschen in USA und in der ganzen Welt zu helfen.

Gauff: "Es gibt Möglichkeiten, wie wir helfen können"

Auch Coco Gauff möchte in dieser schwierigen Zeit helfen. Die US-Amerikanerin feierte vor wenigen Tagen ihren 16. Geburtstag und diesen besonderen Tag nutze der Youngster dafür, ihre Fans aufzurufen, bei ihrer Geburtstags-Spendenaktion teilzunehmen. Sie schrieb auf "Twitter":

" Ich weiß, dass sich die Coronavirus-Pandemie im Moment überwältigend anfühlt, aber es gibt Möglichkeiten, wie wir dazu beitragen können, etwas zu verändern. "

Gauff kündigte an: "Zu meinem Geburtstag werde ich Spenden sammeln, um die COVID-19-Aktion von UNICEF zu unterstützen."

