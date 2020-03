Buzz

Seit knapp einer Woche bittet die kanadische Regierung ihre Bevölerung das sogenannte Social Distancing einzuhalten und sich weitestgehend in Selbst-Isolation zu begeben.

Ungefähr zu dieser Zeit wurde Bouchard auf Twitter ungewöhnlich aktiv. Und schon zu Beginn der Isolationszeit ließ die Kanadierin ihrer Langeweile freien Lauf. Vor sechs Tagen postete sie:

" Ich trainiere und bleibe dann zuhause. Mir ist so langweilig. "

Auf die Frage eines Followers, was sie denn brauche, antwortete die gebürtige Montrealerin ganz simpel mit "Unterhaltung". An ihrem freien Tag berichtete sie, dass sie lediglich auf der Couch gelegen habe. Zudem schrieb sie auf der Social-Media-Plattform am selben Tag:

" Ich kann nicht glauben, dass erst Mittwoch ist. "

Die Langweile schein Bouchard tatsächlich an ihre Grenzen zu bringen. Kein Wunder, dass sie sich nun (männliche) Gesellschaft wünscht, in der aktuellen Zeit könnte sich die Suche nach einem Freund jedoch kompliziert gestalten.

