Thiago Wild belegt in der Weltrangliste den 114. Platz, er hat in diesem Jahr beim Sandplatzturnier in Santiago de Chile seinen ersten Toursieg gefeiert.

Hinter Thiago Monteiro (Nr. 82) ist er die Nummer zwei seines Landes. 2018 hatte Wild den Junioren-Wettbewerb bei den US Open in New York gewonnen.

(SID)

