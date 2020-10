Für die Zeit nach dem Tennis hat Daniel Altmaier sehr genaue Vorstellungen. "Egal, ob ich am Karriereende wenig Geld oder 500 Millionen Euro auf dem Konto habe: Ich werde definitiv nicht aufhören zu arbeiten", sagte er: "Aktien, Immobilien oder was im Sport, ich werde etwas finden." Wichtig sei, "dass meine Kinder mich arbeiten sehen und lernen. Meine Kinder sollen mal mehr wissen als ich. So sollen Familien über Generationen weiser werden."