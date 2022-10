Auf dem Weg zum Turniersieg triumphierte er über vier Argentinier. Prominentester Gegner war Federico Cornia, den er im Halbfinale 6:3, 6:3 bezwang.

Die Chancen auf einen Platz im Hauptfeld bei den Australian Open in Melbourne kommenden Januar steigen damit für den Deutschen. Allerdings hat er in den kommenden Wochen u.a. die Punkte für den Turniersieg in Puerto Vallarta zu verteidigen.

Altmaier bleibt damit drittbester Deutscher im Ranking. Vor ihm rangieren noch der aktuell angeschlagene Olympiasieger Alexander Zverev als Elfter und Oscar Otte auf Position 57.

