Altmaier wird am heutigen Montag als Nummer 98 geführt.

Damit ist er hinter Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk der fünftbeste Deutsche im Ranking.

In der zurückliegenden Saison hatte der French-Open-Achtelfinalist von 2020 unter anderem mit Halbfinal-Teilnahmen im kroatischen Umag und in Kitzbühel überzeugt.

Feuerwerk nach Stotterstart: Djokovic feiert Auftaktsieg in Turin

In Lüdenscheid und Braunschweig hatte Altmaier sogar seine ersten beiden Challenger-Turniere gewonnen.

Auger-Aliassime überholte derweil den Italiener Jannik Sinner und setzte sich auf Rang zehn. Auch Sinner hatte sich mit seinem Einzug ins Halbfinale beim ATP-Turnier in Wien Anfang November erstmals unter die Top Ten der Welt gespielt.

Der 20 Jahre alte Südtiroler könnte allerdings wieder am Kanadier vorbeiziehen, sollte er bei den ATP Finals als Ersatz für Matteo Berrettini einspringen und ein Match gewinnen. Sinners italienischer Landsmann hatte sich im Auftaktmatch in Turin gegen Alexander Zverev an den Bauchmuskeln verletzt und aufgeben müssen.