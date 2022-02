Es war eine Frage der Zeit, nun ist es Realität.

Der Serbe verlor beim ATP-Turnier in Dubai überraschend gegen Außenseiter Jiri Vesely, es ist damit klar, dass Medvedev die 440 Punkte Rückstand aufholt und am Djoker vorbeizieht.

18 Jahre nach der Ablösung von Andy Roddick als Nummer eins am 2. Februar 2004 steht damit erstmals wieder ein anderer Spieler als ein Mitglied der sogenannten Big 4 um Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray an der Spitze des Rankings.

Medvedev seit Jahren in Topform

Die Presse prognostiziert bereits den Beginn einer neuen Ära - ist dem wirklich so, oder handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme?

"Herzlichen Glückwunsch, Daniil. Es ist sehr verdient, dass du die Nummer eins wirst", schrieb Djokovic am Abend bei Instagram und Twitter. Eine Sichtweise, der man durchaus folgen kann.

Seit Jahren ist Medvedev auf konstant hohem Niveau in der Weltspitze unterwegs, gewann seit seinem ersten Titel 2018 13 Turniere auf der Tour (u.a. ATP Finals 2020 und US Open 2021).

Der 26-Jährige stand in den vergangenen zwei Jahren in drei Grand-Slam-Finals und gilt auf allen Belägen als konkurrenzfähig - auch wenn der Sandplatz sicherlich am unzuträglichsten für das Spiel des Russen ist, wie er in der Vergangenheit schon unverblümt zugab.

Medvedev: Knackpunkt Sandplatzsaison

"Ich denke, meine Schläge und mein Körper passen nicht gut auf diesen Belag", hatte Medvedev vor dem Start seiner Sandplatzsaison 2021 beim Masters in Madrid gesagt und weiter ausgeführt: "In der ersten Woche, in der ich auf der Sand ankomme, hasse ich alles um mich herum. Ich hasse es, auf dem Platz zu sein und das ist sehr selten für mich."

Medvedev verflucht den Sand: Die große Liebe wird's nicht mehr ...

Allerdings gewöhne er sich auch an den staubigen Untergrund, was die Situation dann schnell verbessere. "Was mich am meisten motiviert, ist, dass ich in der Lage bin, Spiele zu gewinnen. Vor ein paar Jahren habe ich großartige Spieler auf Sand geschlagen, ich war in großartiger Form. Damit ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin, muss ich nur die Empfindungen wiederentdecken, die mir auf diesem Belag schwer fallen", so Medvedev im vergangenen Mai.

Beim Masters-Doppelpack auf Sand in Madrid und Rom gewann der Russe 2021 gerade einmal ein Match, bei den French Open, dem Highlight auf der roten Asche, schaffte er es dann immerhin ins Viertelfinale. Dennoch: Die relativ schwachen Ergebnissen des Vorjahres bietet in der laufenden Saison die Chance, ordentlich Punkt zu machen.

Wie nachhaltig sich Medvedev nun an der Spitze der Weltrangliste festsetzen kann, hängt daher vor allem davon ab, wie schnell die Akklimatisation auf Sand gelingt.

Djokovic und die Impfthematik

Nicht unwesentlich könnte aber auch die Impfthematik rund um seinen nun ärgsten Verfolger Djokovic eine Rolle spielen. Der Saisonstart des 20-fachen Grand-Slam-Siegers fand verspätet in Dubai statt, wo nach Siegen gegen Lorenzo Musetti und Karen Khachanov im Achtelfinale Schluss war . Wie die restliche Saison für Djokovic laufen wird, ist indes unklar.

Weiterhin ist der Mann aus Belgrad nicht gegen das Coronavirus geimpft, wodurch ihm zahlreiche Turniere aus dem Kalender fallen. "Es ist nicht wirklich so, dass ich eine große Auswahl hätte", erklärte Djokovic kürzlich. "Momentan muss ich schauen, wo ich überhaupt spielen darf."

Fakt ist: Spielt Djokovic die großen Turniere nicht, verliert er aufgrund seiner überragenden vergangenen Saison mit drei Grand-Slam-Titeln und dem Finale in Flushing Meadows jede Menge Weltranglisten Punkte und wäre vorerst wohl kein ernstzunehmender Konkurrent Medvedevs um den Tennis-Thron.

Zverev bald erster Verfolger?

Ganz anders stellt sich die Situation bei Alexander Zverev dar. Der Hamburger spielte im vergangenen Jahr auf einem Niveau mit Medvedev und Djokovic, gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille. Zum Saisonstart 2022 setzte es jedoch zwei empfindliche Rückschläge für Deutschlands besten Tennisspieler.

Zunächst schied er bei den Australian Open als Mitfavorit überraschend im Achtelfinale aus, dann wurde er aufgrund einer schweren, unsportlichen Entgleisung vom Turnier in Acapulco ausgeschlossen und verlor zudem die dort bereits gewonnenen Weltranglistenpunkte. Außerdem berät die ATP aktuell über eine etwaige Sperre für den Deutschen.

Der Abstand zwischen Medvedev und Zverev wird ab Montag bei 1065 Punkten liegen, der in der Sandplatzsaison aber durchaus schrumpfen könnte. Immerhin: Sechs seiner insgesamt 18 ATP-Titel konnte Zverev auf Sand gewinnen, darunter zwei Mal das Masters in Madrid (2018 und 2021) und einmal das Masters in Rom (2017).

Auch wenn Stefanos Tsitsipas (Nummer vier) und Rafael Nadal (Nummer fünf) nicht allzu weit entfernt sind, dürfen sich die Tennisfans bis auf Weiteres an das neue Bild der Weltrangliste mit Medvedev als Branchenprimuns gewöhnen. Es riecht in der Tat nach dem Beginn einer neuen Ära.

