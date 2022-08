"Daniil hätte das auch einfach ignorieren können", sagte Schett: "Als Tennisspieler lernt man es, viele Bemerkungen von Fans zu ignorieren und einfach weiterzugehen."

Für Medvedev sei das nicht leicht. "Er ist die Art Mensch, der sich so etwas zu Herzen nimmt", so die Österreicherin, die weiter betonte. "Es tut ihm wirklich weh, wenn ihn jemand 'Loser' nennt. Also wollte er die Dinge richtig- und klarstellen."

"Ich war sehr beeindruckt, wie ruhig er mit ihnen geredet hat. Es war sehr respektlos von ihnen", erklärte Schett weiter.

Die ehemalige Top-Ten-Spielerin selbst hätte sich vermutlich anders verhalten, wie sie verriet. "Ich bin stolz auf ihn, dass er sich so zusammengerissen hat. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht zusammenreißen können", betonte die 46-Jährige.

Wirklich lange beschäftigt scheint Medvedev der Zwischenfall in Montreal jedoch nicht lange beschäftigt zu haben. Der amtierende US-Open-Champion erreichte beim darauffolgenden Masters in Cincinnati immerhin das Halbfinale, wo er sich allerdings dem Griechen Stefanos Tsitsipas geschlagen geben musste

