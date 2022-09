Lange Zeit schien es unmöglich, die Dominanz der "Big Four" in der Weltrangliste zu durchbrechen. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray dominierten das ATP-Ranking über Jahre hinweg nach Belieben.

Newcomer bissen sich immer wieder die Zähne an den schier übermächtigen Größen des Welttennis aus - bis Daniil Medvedev den Bann nach 18 Jahren im Frühjahr diesen Jahres durchbrach

Der Russe übernahm am 28. Februar 2022 die Spitze der Weltrangliste und schaffte damit Historisches.

Gegenüber den französischen Kollegen von Eurosport sprach der US-Open-Sieger von 2021 über seinen wahrgewordenen Traum, sein Verhältnis zum aktuellen Spitzenreiter Carlos Alcaraz und was er sich von der anstehenden Hallen-Saison erhofft.

Medvedevs Traum geht in Erfüllung

"Die Nummer eins der Welt zu sein, das war ein Traum, mehr als ein Ziel. Bis ich 22, 23 war, hätte ich nie an die Spitzenposition gedacht. Ich habe diese Jungs gesehen - Roger, Rafa, Novak und mir gesagt: 'Das ist nichts für mich'", verriet Medvedev.

Erst nach dem Aufstieg im Ranking sei ein erster Funke Hoffnung aufgekommen und das Ziel, die Spitze der Weltrangliste zu erobern, aufgekommen.

"Wenn man die Top fünf erreicht, fängt man an, daran zu denken. Und als ich dann in New York mein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen habe, war ich nicht mehr so weit von Novak entfernt. Ich hatte eine reale Chance und es wurde ein Ziel, dass ich erreichen wollte", so der 26-Jährige weiter.

Medvedev stolz auf seine Erfolge

Die Spitze der Weltrangliste hat für Medvedev laut eigenen Aussagen eine genauso große Bedeutung wie sein erster Grand-Slam-Titel im vergangenen Jahr in New York. Auf beide Errungenschaften blickt er mit Stolz zurück.

"Die Nummer eins zu sein ist wie ein Grand-Slam-Sieg. Das ist etwas, das man geschafft hat und das einem niemand mehr wegnehmen kann. Ich habe die US Open gewonnen, die Trophäe steht bei mir zu Hause, und dort wird sie für immer bleiben, es sei denn, jemand stiehlt sie. Das Gleiche gilt für das Erreichen der Nummer eins Ich habe es geschafft, und das wird für immer so bleiben", freute sich Medvedev.

Daniil Medvedev nach seinem Triumph bei den US Open 2021 Fotocredit: Getty Images

Verlust der Spitzenplatzierung als Motivation

Angesprochen auf den Verlust der Spitzenplatzierung reagierte der Russe gelassen und nahm es sportlich. Viel mehr sieht er es als Motivation, sich den Platz an der Sonne zurückzuerobern.

"Um ehrlich zu sein, hat es in mir nicht viel ausgelöst, als ich Platz eins verloren habe. Die Rangliste ist die Folge deiner Ergebnisse, und wenn wir zum Beispiel die Resultate aus den Turnieren im Sommer in Nordamerika nehmen, habe ich nicht genug Punkte geholt, um die Nummer eins zu bleiben. Casper (Ruud; Anm. d. Red.), Carlos (Alcaraz; Anm. d. Red.) und Rafa hingegen haben zu Beginn des Jahres viel mehr Punkte geholt. Es ist also nur logisch. Ich habe also keinen Grund zu weinen. Ich kann mir nur sagen, dass ich es besser machen muss, wenn ich in Zukunft diesen Platz wieder erreichen will", zeigte er sich kämpferisch.

Medvedev: Alcaraz' Niveau ist wahnsinnig

Die neue Nummer eins nach dem frühen Aus von Medvedev in New York ist Carlos Alcaraz. Der Shootingstar aus Spanien übernahm mit seinem US-Open-Sieg die Spitze der Weltrangliste . Für den neuen Star der Szene hat Medvedev nur lobende Worte übrig. Besonders die Abgezocktheit des Shootingstars - trotz seines noch jungen Alters - beeindruckt den Russen.

"Was Carlos seit Beginn seiner Karriere geleistet hat, ist einfach völlig verrückt. Es ist lächerlich. Der Kerl ist 19. Sein Tennis-Niveau ist wahnsinnig. Während des Sommers schien es so, als ob er ein wenig in Schwierigkeiten wäre - aber dann kamen die US Open in Flushing Meadows. Der Kerl spielt Fünf-Satz-Matches, beendet sie um drei Uhr morgens, erholt sich, gewinnt die Trophäe und wird die neue Nummer eins. Gratulation an Carlos", schwärmte der Mann aus Moskau von Alcaraz.

Sein Verhältnis zu dem jungen Spanier beschreibt Medvedev als freundschaftlich und herzlich: "Ich mag ihn sehr. Er ist ein netter Kerl, mit dem ich oft spreche. Ich hatte zwar noch nicht die Gelegenheit, ihm persönlich zu gratulieren, aber das werde ich bald nachholen."

Carlos Alcaraz feiert seinen ersten Grand-Slam-Sieg in New York Fotocredit: Getty Images

Medvedev blickt zufrieden auf Saison zurück

"Viele Emotionen. Viele Höhen und Tiefen. Zunächst kam Wimbledon. Es ist eine Schande, dass ich dort nicht spielen konnte. Natürlich war es mein Ziel, einen weiteren Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Es ist schade, dass ich einige enge Matches verloren habe, zum Beispiel das Finale in Melbourne oder das Match gegen Nick in New York. Aber so ist das Tennis-Leben. Ich bin jemand, der die Dinge immer ins rechte Licht rückt. So bin ich nun mal. Ich liebe meinen Job, es ist meine Leidenschaft, ich bin glücklich. Manchmal würde ich es natürlich gerne besser machen, aber ich kann mich nicht beklagen", verriet der 26-Jährige.

Medvedev nimmt Nummer eins im ATP-Ranking ins Visier

Auf die anstehende Hallen-Saison freut sich Medvedev besonders: "Das ist ein sehr wichtiger Teil der Saison für mich. Ich spiele sehr gerne in der Halle, deshalb freue ich mich auf diesen Teil der Saison."

Mit einem Auge schaut Medvedev jedoch schon wieder auf die Weltrangliste und peilt eine mögliche Rückkehr an die Spitze an. "Wenn ich es schaffe, viele Punkte zu sammeln, dann habe ich vielleicht eine Chance, im kommenden Jahr wieder auf Platz eins zu landen. Das wäre eine solide Basis", sagte Medvedev abschließend.

