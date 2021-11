Tennis

Daniil Medvedev und seine mentale Gesundheit: Warum seine Psychologin so wichtig ist

Daniil Medvedev gelang bei den diesjährigen US Open nach seiner Finalpleite bei den Australian Open zuvor die Revanche gegen Novak Djokovic. Er bezwang die Nummer eins im Endspiel und holte sich seinen ersten Grand-Slam-Titel. Medvedevs Psychologin Francisca Dauzet, mit der der Russe seit einigen Jahren an seiner mentalen Stärke arbeitet, gab Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Tennisstar.

00:07:11, vor einer Stunde