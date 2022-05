Tennis

Daniil Medvedev würde gerne in Wimbledon spielen - doch russische Spieler sind aktuell ausgeladen

Daniil Medvedev äußert sich am Rande der French Open zum Ausschluss der russischen und weißrussischen Sportler vom anstehenden Turnier in Wimbledon, woraufhin die ATP beschlossen hatte, keine Ranglistenpunkte für das prestigeträchtige Grand-Slam-Event zu vergeben. Medvedev sagt, dass er gerne in Wimbledon um Punkte spielen würde, es aber nicht in seiner Hand liege und er jede Situation annehme.

