Tennis

Das Gelbe vom Ball: Alexander Zverev zeigt seinen Weihnachtsbaum - so feiert der Tennis-Star Weihnachten

Alexander Zverev verrät im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball, wie Weihnachten im Hause Zverev gefeiert wird. "Das war jedes Jahr anders. Teilweise war ich über Weihnachten schon im Flieger nach Australien, teilweise war ich schon in Australien. Teilweise war eine Person in Amerika und die andere Person in Monaco und die dritte irgendwo anders", so Zverev.

00:01:26, 24/12/2021 Am 16:27