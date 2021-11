Tennis

Das Gelbe vom Ball - Boris Becker stellt Davis Cup infrage: "Ich bin kein Fan dieses Systems"

Eurosport-Experte Boris Becker erklärt im Podcast-Gespräch mit Eurosport-Moderator Matthias Stach, warum er den aktuellen Davis-Cup-Modus ablehnt. "Ich weiß nicht, wenn jetzt Belgien gegen Frankreich in Madrid spielt, wie viele Zuschauer da in die Halle kommen. Da bin ich kein Fan vom System", betonte Becker, der den Davis Cup als Spieler in den Jahren 1988 und 1989 gewann.

00:03:07, vor einer Stunde