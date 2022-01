Tennis

Das Gelbe vom Ball - Boris Becker über Vater von Novak Djokovic: "Über das Ziel hinausgeschossen"

Boris Becker, der Novak Djokovic von 2013 bis 2016 coachte, spricht im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball über die Familie des Superstars, die in den vergangenen Tagen mit einigen Aussagen in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte. "Da ist der Vater bestimmt über das Ziel hinausgeschossen. Einige Aussagen, die er vor vier oder fünf Tagen gemacht hat, wird er heute bestimmt bereuen", so Becker.

00:02:42, vor einer Stunde