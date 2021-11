Halbfinalgegner am Samstag in Madrid ist entweder die russische Mannschaft oder Schweden, das Endspiel in der spanischen Hauptstadt findet am Sonntag statt. Deutschland hat den wichtigsten Teamwettbewerb im Männertennis bisher dreimal gewonnen (1988, 1989, 1993), vor zwei Jahren in Madrid waren die Briten im Viertelfinale noch zu stark gewesen.

Jan-Lennard Struff hatte mit einer bärenstarken Leistung beim 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 gegen den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie den Showdown im Doppel erzwungen. Zum Auftakt hatte Peter Gojowczyk, der als Ersatz für Dominik Koepfer erstmals seit sieben Jahren wieder im Davis Cup zum Einsatz kam, in nur 55 Minuten 2:6, 1:6 gegen Daniel Evans verloren.

Wie schon in der Vorrunde gegen Serbien um Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und gegen Österreich war auf das Doppel Verlass, das seine beeindruckende Bilanz fortführte. Sowohl der zweimalige Franch-Open-Sieger Krawietz (6:0) als auch Pütz (7:0) haben im Davis Cup noch nie ein Doppel verloren.

