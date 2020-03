Jan-Lennard Struff ist seiner Verantwortung als Nummer eins der deutschen Davis-Cup-Mannschaft gerecht geworden und hat sein Team in der Qualifikation gegen Weißrussland in Düsseldorf mit 1:0 in Führung gebracht. Der 29-Jährige aus Warstein, Nummer 34 der Welt, besiegte Ilja Iwaschka in 79 Minuten mit 6:4, 6:4 und schickte Philipp Kohlschreiber mit einem Polster ins zweite Einzel gegen Egor Gerassimow.

"Es war sehr wichtig, diesen Punkt für mich und für Deutschland zu holen und ein gutes Match vor heimischer Kulisse zu spielen", sagte Struff:

" Das habe ich alles geschafft, deshalb bin ich sehr zufrieden. "

Krawietz/Mies legen am Samstag nach

Am Samstag spielen im Doppel die French-Open-Sieger Andreas Mies und Kevin Krawietz gegen Gerassimow und Alexander Sgirowsky. In den Einzeln treten danach Struff und Gerassimow sowie Kohlschreiber und Iwaschka gegeneinander an. Der Sieger von Düsseldorf bekommt das Ticket für die Finalrunde im November in Madrid.

Struff war bereits im November 2019 bei der Premiere des Finalturniers in Madrid in Abwesenheit von Alexander Zverev die Nummer eins im deutschen Team. Der Familienvater trägt diese Rolle mit großer Gelassenheit. "Er ist total wichtig für das Team", sagte Kohlschreiber, "immer voller Einsatz, immer locker, immer souverän. Struffi ist ein echt cooler Typ."

Das war der lange Sauerländer auch gegen Iwaschka. Der 26-Jährige aus Minsk hielt lediglich in den ersten drei Aufschlagspielen entschlossen dagegen, dann übernahm Struff die Kontrolle über das Match. Das Break gelang Struff zum 4:3, nach 47 Minuten hatte er den ersten Durchgang mit 6:4 in der Tasche.

Struff "Nicht mehr der Allerjüngste"

Die 2500 Zuschauer im nicht ganz gefüllten Düsseldorfer Castello begleiteten jede Aktion von "Struffi" mit lautstarkem Jubel. Der schaffte im zweiten Satz ein schnelles Break zum 2:1 und brachte diesen Vorsprung locker ins Ziel. Nach 1:19 Stunden verwandelte Struff seinen ersten Matchball mit einem Ass.

Der 28-Jährige hat in den vergangenen beiden Jahren eine beachtliche Entwicklung hinter sich. Er wisse selbst nicht ganz genau, wann eigentlich der Knoten geplatzt sei, sagte Struff in Düsseldorf:

" Ich glaube, man kann das nicht unbedingt an einem bestimmten Punkt festmachen, es hat sich so entwickelt. "

Vor allem habe er plötzlich angefangen, "immer besser gegen die Topleute zu spielen". Sein Aufwärtstrend in der Weltrangliste sei das Ergebnis harter Arbeit, vor allem aber auch die Folge des gestiegenen Selbstbewusstseins. "Aber ich habe auch echt viel investiert", sagte Struff:

" Es hat bisschen gedauert, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste, aber jetzt läuft es. "

(SID)

