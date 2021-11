Nach den starken Leistungen in der Gruppenphase ist das deutsche Davis-Cup-Team heiß auf den ersten Halbfinaleinzug seit 14 Jahren.

"Ich bin guter Dinge. Wir sind in einer guten Position, wir haben nichts zu verlieren", sagte Michael Kohlmann nach dem Erreichen des Viertelfinales gegen die favorisierte britische Mannschaft: "Wir haben eine Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Das ist unser Ziel."

Auch vor zwei Jahren bei der Premiere des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid gab es diese Begegnung im Viertelfinale, Jan-Lennard Struff und Co. rechneten sich große Chancen aus - aber Großbritannien siegte 2:0. "Ich will Revanche", betonte Kohlmann im Vorfeld.

Eurosport.de begleitet die Viertelfinal-Partie zwischen Deutschland und Großbritannien im Liveticker.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Davis-Cup-Duells zwischen Deutschland und Großbritannien. Ab 16:00 Uhr wird es ernst für das deutsche Davis-Cup-Team um Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev verzichtete nach seinem Triumph bei den ATP Finals auf eine Teilnahme an den Davis Cup Finals. Dennoch rechnen sich die Deutschen Chancen aus. Beide Mannschaften gewonnen ihre bisherigen zwei Duelle im Turnier mit 2:1. Deutschland gegen Serbien und Österreich, die Briten gegen Frankreich und Tschechien.

