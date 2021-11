Nach den starken Leistungen in der Gruppenphase ist das deutsche Davis-Cup-Team heiß auf den ersten Halbfinaleinzug seit 14 Jahren.

"Ich bin guter Dinge. Wir sind in einer guten Position, wir haben nichts zu verlieren", sagte Michael Kohlmann nach dem Erreichen des Viertelfinales gegen die favorisierte britische Mannschaft: "Wir haben eine Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Das ist unser Ziel."

Auch vor zwei Jahren bei der Premiere des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid gab es diese Begegnung im Viertelfinale, Jan-Lennard Struff und Co. rechneten sich große Chancen aus - aber Großbritannien siegte 2:0. "Ich will Revanche", betonte Kohlmann im Vorfeld.

Eurosport.de begleitet die Viertelfinal-Partie zwischen Deutschland und Großbritannien im Liveticker.

Evans - Gojowczyk - 4:1

Nach einer starken Vorhand des Deutschen ist auch das erste Mal die Box lautstark zu hören. Der Deutsche riskiert ein wenig mehr und wird belohnt. Er gewinnt sein erstes Aufschlagspiel und das zu Null. Nur noch 1:4.

Evans - Gojowczyk - 4:0

Gojowczyk ist jetzt besser im Spiel und wirkt in den Ballwechseln entschlossener. Er kämpft sich zweimal in den Einstand, doch Evans behält die Nerven und bringt sein Aufschlagspiel mit dem dritten Spielball durch. 0:4 aus Sicht des Deutschen.

Evans - Gojowczyk - 3:0

Das läuft noch gar nicht rund für Gojowczyk. Evans ist der klar aktivere Spieler und nimmt dem Deutschen das Aufschlagspiel zu Null ab. Das ist mal ein Start für Großbritannien.

Evans - Gojowczyk - 2:0

Evans wirkt auch nicht souverän im ersten Aufschlagspiel. Der Brite profitiert jedoch von einfachen Fehlern des Deutschen. 2:0 für Evans.

Evans - Gojowczyk - 1:0

Unruhiger Start für den Deutschen, der direkt zweimal über den zweiten Aufschlag muss und 0:30 zurück liegt. Dann streut er bei 30:30 ein Doppelfehler ein und lässt bei Breakball für Evans eine Rückhand zu lang. Frühes Break für den Briten!

Evans - Gojowczyk: Walk In

Die beiden Spieler haben den Court betreten und spielen sich ein. In wenigen Momenten geht es los!

Evans - Gojowczyk: Direkter Vergleich

Ein Blick auf den direkten Vergleich zeigt, dass die beiden überhaupt erst zweimal gegeneinander spielten. 2013 und 2016, beide Male jedoch gewann der Deutsche glatt in zwei Sätzen. Ein gutes Omen?

INFO - Ausblick

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann vertraut im Viertelfinale gegen Großbritannien im Einzel erstmals auf Peter Gojowczyk. Der Münchner Tennisprofi, der zuletzt vor sieben Jahren im deutschen Davis-Cup-Team zum Einsatz kam, ersetzt Dominik Koepfer und trifft im ersten Match des Tages auf Daniel Evans.

Im zweiten Einzel bekommt es Jan-Lennard Struff mit dem Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie zu tun, der erst im vergangenen Monat überraschend das Masters-Turnier in Indian Wells gewonnen hatte.

Für das Doppel nominierte Kohlmann erneut Kevin Krawietz und Tim Pütz die gegen Joe Salisbury/Neal Skupski antreten.

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Davis-Cup-Duells zwischen Deutschland und Großbritannien. Ab 16:00 Uhr wird es ernst für das deutsche Davis-Cup-Team um Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev verzichtete nach seinem Triumph bei den ATP Finals auf eine Teilnahme an den Davis Cup Finals. Dennoch rechnen sich die Deutschen Chancen aus. Beide Mannschaften gewonnen ihre bisherigen zwei Duelle im Turnier mit 2:1. Deutschland gegen Serbien und Österreich, die Briten gegen Frankreich und Tschechien.

