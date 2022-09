Vom 13. bis 18. September findet die Gruppenphase im Davis Cup statt.

In vier Gruppen an vier verschiedenen Spielorten in Europa werden die Viertelfinalisten ermittelt.

Der Gruppensieger und -zweite erreichen die K.o.-Runde, die von 23. bis 27. November in Malaga ausgetragen wird. Deutschland spielt in Gruppe C am Hamburger Rothenbaum.

Aus deutscher Sicht schmerzt das Fehlen von Topspieler Alexander Zverev. In Folge seiner Verletzung bei den French Open muss der Olympiasieger auf einen Start verzichten . Allerdings kam die Absage überraschend, da Zverev eingeplant war und in Hamburg bereits für den Davis Cup trainierte.

Alle Informationen zur Gruppenphase im Davis Cup 2022

Gruppe A in Bologna

Kroatien

Italien

Argentinien

Schweden

Gruppe B in Valencia

Spanien

Kanada

Serbien

Südkorea

Gruppe C in Hamburg

Frankreich

Deutschland

Belgien

Australien

Gruppe D in Glasgow

USA

Großbritannien

Kasachstan

Niederlande

Davis Cup: Das deutsche Aufgebot

Oscar Otte

Kan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Pütz

Davis Cup live im TV

Deutschland trifft am 14.09. auf Frankreich, am 16.09. auf Belgien und am 18.09. auf Australien. Spielbeginn ist jeweils um 14:00 Uhr. "ServusTV" überträgt alle Partien live im TV.

Davis Cup im Livestream

"ServusTV" bietet zu den deutschen Partien auch einen Livestream an. Zudem werden die Matches im Davis Cup auch bei "DAZN" und im "Tennis Channel" im Livestream gezeigt.

Davis Cup: Belag und Stadion am Rothenbaum

Eigens für die Davis-Cup-Woche in Hamburg wurde im Tennisstadion am Rothenbaum ein neuer Hartplatzbelag (GreenSet) verlegt. Die Kapazität der Arena, die über ein verschließbares Dach verfügt, liegt bei rund 10.000 Zuschauern.

Davis Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich über den Davis Cup. Hier erhaltet ihr alle News zum Auftritt des deutschen Teams in Hamburg.

