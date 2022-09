Routinier Jan-Lennard Struff hat die deutschen Tennisspieler bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg gegen Frankreich mit 1:0 in Führung gebracht. Gegen Benjamin Bonzi setzte sich der 32-Jährige aus Warstein in einer umkämpften Partie mit 6:4, 2:6, 7:5 durch. In der zweiten Partie treffen der Kölner Oscar Otte und Adrian Mannarino am Rothenbaum aufeinander.

Nach 2:13 Stunden verwandelte Struff seinen vierten Matchball, stürmte jubelnd ans Netz und genoss sichtlich den Beifall des Publikums. "Es war ein Sieg für Deutschland, der mir sehr viel bedeutet. Und ein schönes Gefühl nach einer harten Saison mit vielen bösen Niederlagen", sagte die Nummer 132 der Weltrangliste nach dem engen Match.

Vor nur knapp 2000 Zuschauern hatte ihm im ersten Durchgang ein einziges Break zum 4:2-Zwischenstand zum Satzgewinn gereicht. Bonzi, Nummer 53 der Weltrangliste, war in den entscheidenden Momenten in dieser Phase der Partie zu passiv.

So sah es auch Alexander Zverev, der auf der deutschen Bank sitzend mehrfach lautstark seinem Landsmann applaudierte. Der Olympiasieger und Lokalmatador hatte am Montag seinen Start wegen eines Knochenödems in seinem operierten rechten Fuß absagen müssen.

Struff wehrt im dritten Satz zwei Matchbälle ab

Die deutsche Nummer eins hatte daraufhin angekündigt, seine Teamkollegen vom Spielfeldrand zu unterstützen - "wie ein Cheerleader eben".

Im zweiten Satz konnte Struff seine exzellente Aufschlagquote nicht halten. Prompt gelang seinem Kontrahenten ein frühes Break zum 2:0, beim Stand von 5:2 nahm der 26-Jährige seinem Gegner Struff ein zweites Mal das Service ab.

Durch einen Fußfehler verlor Struff im dritten Durchgang sein Aufschlagspiel zum 2:3, eine Niederlage schien sich abzuzeichnen. Doch plötzlich flatterte bei Bonzi das Handgelenk, er gab seine Führung aus der Hand. Und nach der Abwehr von zwei Matchbällen kam Struff zurück und schloss die Partie mit einem Ass ab.

(SID)

