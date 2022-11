Sein persönliches Highlight hat Jan-Lennard Struff in diesem Jahr schon erlebt. "Ich bin Mitte Oktober zum zweiten Mal Vater eines Sohnes geworden", berichtete der 32-Jährige vor Beginn einer spannenden Davis-Cup-Woche in Málaga: "Das stellt natürlich alles andere in den Schatten."

Auch den Sport und seinen Job als Tennisprofi, in dem die vergangenen Monate durchaus nicht einfach waren.

"Das Jahr war für mich schwierig, ich habe nicht gut gespielt, war verletzt", sagte Struff. Seinen langjährigen Status als deutsche Nummer zwei hat der Warsteiner vorerst verloren und ist erstmals seit 2016 aus den Top 100 gerutscht.

Platz 152 steht aktuell hinter seinem Namen und doch soll Struff für das deutsche Team im schweren Viertelfinale gegen Titelmitfavorit Kanada (ab 16:00 Uhr) einmal mehr zu einem Trumpf werden. Denn, wenn es im Team zur Sache geht, kann Struff immer wieder sein bestes Tennis abrufen.

Struff wuchs in Hamburg über sich hinaus

"Dieser Spirit pusht mich noch einmal zusätzlich. Das sind für mich mit die coolsten Wochen im Jahr", sagte er nun an der spanischen Mittelmeerküste. Dass die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann auch in diesem Jahr zu den besten acht Nationen gehört, liegt nicht zuletzt an Struff. In der Gruppenphase im September in Hamburg gewann er alle seine drei Einzel - und zeigte, was noch immer in ihm steckt.

Gegen Kanada mit den beiden Top-20-Spielern Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov gehen sowohl Oscar Otte, in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, sowie Struff als Außenseiter ins Rennen. "Aber wir müssen uns wirklich nicht verstecken und an unsere Chance glauben", sagte Struff: "Dann können wir auch gegen Kanada etwas reißen."

Gelingt es, einen Sieg aus den Einzeln zu "klauen", sind die Chancen der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) plötzlich exzellent. Seit 15 Partien ging kein Doppel mehr verloren und das nun auch dauerhaft auf der Tour zusammenspielende Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt) bewies schon mehrfach starke Nerven.

