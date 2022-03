Deutschland trifft am Freitag in der Vorrunde zum Davis Cup in Rio de Janeiro auf Brasilien. Den Auftakt für das Team von Kapitän Michael Kohlmann macht die deutsche Nummer eins Alexander Zverev wenige Wochen nach den Turbulenzen in Acapulco.

Der 24 Jahre alte Hamburger startet am Freitagabend um 20:00 Uhr gegen Thiago Seyboth Wild, der an Position 216 gerankt ist. Danach trifft Jan-Lennard Struff auf Thiago Monteiro. Weitere deutsche Starter sind Kevin Krawietz, Tim Pütz und Oscar Otte.

Ad

Am Samstag folgen das Doppel sowie die beiden weiteren Einzelmatches. Der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde im Herbst. Deutschland geht als Favorit in die Partie.

Davis Cup Ruud wünscht sich Regeländerung im Davis Cup VOR 7 STUNDEN

Eurosport begleitet die Davis-Cup-Qualifikation gegen Brasilien für Euch live im Ticker. Los geht es ab 20:00 Uhr.

INFO - Davis Cup als Chance für Zverev

Nach der Enttäuschung in Australien und den Turbulenzen in Mexiko will Alexander Zverev den Davis Cup für einen Schritt nach vorne nutzen. Erstmals seit 2019 wird die deutsche Nummer 1 in Brasilien wieder im Davis Cup an den Start gehen und in der Wohlfühl-Atmosphäre des deutschen Teams alles daran setzen, zurück in die Spur zu finden, um den Fehltritt in Mexiko schnell vergessen zu machen. | Zum Vorbericht

INFO - Zverevs erster Davis-Cup-Auftritt seit 2019

Nach der Enttäuschung in Australien und der Disqualifikation in Mexiko will Alexander Zverev das Davis-Cup-Duell der deutschen Mannschaft in Brasilien für einen Schritt nach vorne nutzen. Es ist sein erster Davis-Cup-Auftritt seit 2019. Und dieser scheint mit Bedacht gewählt, denn der Unterstützung durch den DTB kann sich der Weltranglistendritte aus Hamburg immer sicher sein. | Zum Vorbericht

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker der Davis-Cup-Qualifikation. Deutschland trifft in Rio de Janeiro auf Brasilien. Um 20:00 Uhr startet der 24 Jahre alte Alexander Zverev gegen Thiago Seyboth Wild. Danach trifft Jan-Lennard Struff im zweiten Duell auf Thiago Monteiro. Pascal Steinmann begleitet die Duelle für Euch live im Ticker.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ruud wünscht sich Regeländerung im Davis Cup

Exklusiv: Bogdan spricht über emotionales Match gegen Yastremska

Davis Cup Im Team zurück in die Spur: Davis Cup als Chance für Zverev VOR EINEM TAG