Der historische 2:1-Triumph gegen Frankreich hätte großes deutsches Tennis-Kino sein können, aber die Realität im Stadion am Rothenbaum sah völlig anders aus.

Nur knapp 2000 Zuschauer verfolgten den ersten deutschen Erfolg im Davis Cup gegen den westlichen Nachbarn seit 84 Jahren, nicht einmal jeder vierte Sitzplatz in der Arena war besetzt.

Und bei aller Freude über den Auftaktsieg des Teams hatte Jan-Lennard Struff dazu eine ganz klare Meinung. "Ich war erschrocken über den Kartenpreis. Das ist brutal teuer, ich finde es sehr schade", sagte der 32-Jährige unverblümt und hatte recht: 75 bis 150 Euro werden pro Ticket für die Partien mit deutscher Beteiligung aufgerufen, selbst in der deutschen Musical-Stadt Hamburg verdammt viel Geld.

Struffs Teamkollege Oscar Otte wies auf ein weiteres Problem hin: "Natürlich wünschen wir uns alle mehr Zuschauer. Aber auf einem Mittwochnachmittag muss fast jeder in Deutschland arbeiten." Im alten Format wurde jahrzehntelang ausschließlich von Freitag bis Sonntag gespielt, mit Wochenend-Feeling sozusagen.

Sperriger Zeitplan verhindert großen Andrang

Der problematische Zeitplan mit drei Begegnungen pro Team binnen fünf Tagen verhindert ebenso aus Kostengründen größere Ansammlungen von Gästefans auf den Tribünen. So feuerten kaum mehr als zwei Dutzend Franzosen ihre Landsleute in der Partie gegen Gastgeber Deutschland an. Keine angemessene Kulisse somit für einen erinnerungswürdigen Tennistag wie es schon viele bei der inoffiziellen Mannschafts-Weltmeisterschaft gab.

So ist das legendäre Duell zwischen Boris Becker und John McEnroe 1987 in Hartford ebenso noch gut in Erinnerung wie der sich lösende Teppichboden in Frankfurt/Main zwei Jahre zuvor beim Match des mittlerweile verstorbenen Michael Westphal. Und auch Wimbledonsieger Michael Stich hat bis heute nicht vergessen, dass er 1995 in Moskau neun (!) Matchbälle vergab.

Derlei Dramatik lässt sich nicht auf Knopfdruck erzeugen, die aktuell hohen Eintrittspreise wären wohl abzufedern gewesen. Zwar gab es dazu Vorgaben des Gesamtveranstalters, doch die Ausrichter in Glasgow, Bologna und Valencia entschieden sich dazu, die Tickets auf eigene Kosten zu subventionieren. In Hamburg unterblieb das, selbst nach der verletzungsbedingten Absage von Olympiasieger Alexander Zverev.

DTB-Teamchef Michael Kohlmann indes dachte lieber nach vorn und bedankte sich bei denen, die gekommen waren: "Es ist immer etwas Besonderes, vor eigenem Publikum zu spielen. Egal, ob da 2500, 5000 oder 10.000 Zuschauer sitzen." Es bleibt die spannende Frage, wieviele Besucher am Freitag (ab 14:00 Uhr) gegen Belgien kommen werden.

(SID)

