Die zweite Woche von Players Cut steht an. Nach der Woche mit den Highlights von Simona Halep zeigt Eurosport nun die besten Spiele von Superstar Rafael Nadal. Insgesamt neun Spiele werden ab Montag, 18. Mai, täglich ab 19:00 Uhr ausgestrahlt. Zudem gibt es weitere Einblicke in die Stärken und das spezielle Spiel des Spaniers.

Gestartet wird die zweiten Woche von Players Cut mit dem ersten Grand-Slam-Erfolg von Rafael Nadal 2005 in seinem Wohnzimmer: den French Open.

Natürlich kommt auch die ewige, stilvolle Rivalität auf dem Platz mit Roger Federer in der Themenwoche zum Tragen. Zu der Wiederholung der Matches (jeden Tag ab 19:00 Uhr) kommt der exklusive Einblick in das Leben von Nadal durch zwei Menschen, die ihn am besten kennen: Sein Onkel und früherer Coach Toni Nadal, sowie die ehemalige Nummer eins und aktueller Coach Carlos Moya.

Gemeinsam mit Tennis-Legende Mats Wilander analysieren die beiden die Entwicklung der aktuellen Nummer zwei der Welt über die Jahre hinweg.

Der Übertragungsplan (jeweils ab 19:00 Uhr):

Montag, 18. Mai: Nadal - Mariano Puerta (Finale, French Open 2005) und im Anschluss Nadal – Roger Federer (Finale, French Open 2006)

Dienstag, 19. Mail: Nadal - Federer (Finale, Australian Open 2009)

Mittwoch, 20. Mai: Nadal - Novak Djokovic (Finale, US Open 2010)

Donnerstag, 21. Mai: Nadal - Federer (Finale, French Open 2011)

Freitag, 22. Mai: Nadal - Djokovic (Finale, French Open 2013)

Samstag, 23. Mai: Nadal - Daniil Medvedev (Finale, US Open 2019)

Sonntag, 24. Mai: Nadal - Stan Wawrinka (Finale, French Open 2017) und im Anschluss Nadal - Dominic Thiem (Finale, French Open 2019)

