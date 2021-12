Tennis

Die fünf besten Schläge des Jahres 2021: Französin Harmony Tan landet Meisterstück mit Tweener bei French Open

Tamara Zidasek magisch bei den French Open, Serena Williams und Jennifer Brady zaubern in Melbourne. Doch nichts schlägt den Tweener der Französin Harmony Tan bei ihrem Heimspiel in Paris in der zweiten Runde gegen Markéta Vondrousova. Die besten fünf Schläge der Damen des Jahres 2021 im Video.

00:02:50, vor 9 Minuten