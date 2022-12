Tennis

Diriyah Tennis Cup - Dominic Thiem über Rückkehr: "Habe gemerkt, wie schwer der Sport ist"

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde beim Diriyah Tennis Cup auf Olympiasieger Alexander Zverev. Vor dem Einladungsturnier in Saudi-Arabien spricht der US-Open-Sieger von 2020 über seine langwierige Verletzung. Gerade die Rückkehr zurück in die erweiterte Weltspitze beschreibt Thiem als überaus schwierig: "Ich habe gemerkt, wie schwer der Sport ist", gibt der Österreicher zu.

00:09:55, vor 33 Minuten