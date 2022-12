"Training ist eine Sache, ein echtes Match zu spielen aber eine ganz andere Geschichte", betont Mischa Zverev bei Eurosport.

Alexander Zverev wolle seinen Fuß, an dem er sich im Tiebreak des zweiten Satz des Halbfinals der French Open gegen Rafael Nadal mehrere Bänder riss, zunächst "testen".

Seit seiner Verletzung am 3. Juni 2022 hat der gebürtige Hamburger kein Match mehr bestritten.

Er habe seinem Bruder gesagt, "dass er fünf Sätzen gegen einen harten Gegner spielen muss, um herauszufinden, ob er wirklich bereit ist, sich dem Wettkampf zu stellen".

In gut einem Monat beginnen in Melbourne die Australian Open. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres will Zverev wieder auf die ganz große Bühne zurückkehren.

