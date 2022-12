Tennis

Diriyah Tennis Cup - Alexander Zverev exklusiv über Diabeteserkrankung: "Fühle mich jetzt damit wohl"

Alexander Zverev freut sich im Interview mit Eurosport über sein Comeback beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien. "Es ist sehr schön, wieder da zu sein", sagt der Olympiasieger, der sich wieder gesund fühlt. "Dass ich nicht mit einem Daniil Medvedev in Topform mithalten kann, ist vollkommen klar", so der Hamburger. Zverev spricht exklusiv auch offen über seine Diabeteserkrankung.

00:08:01, vor einer Stunde