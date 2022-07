"Ein sehr, sehr schönes Gefühl, das ich lange nicht gehabt habe", gab Dominic Thiem beim Platzinterview zu. Ganze 14 Monate hatte der Österreicher auf ein Erfolgserlebnis gewartet.

Im achten Turnier seit der Rückkehr von seiner zähen Handgelenksverletzung konnte der 28-Jährige endlich wieder jubeln. Geschenkt bekam Thiem im Duell mit Filip Misolic aber nichts: "Es war generell schwierig, ich habe gewusst, dass ich eine gute Leistung abrufen muss. Und das habe ich größtenteils geschafft. Aber das wichtigste war, dass ich das einmal über die Ziellinie bringen konnte."

Mit 6:4 und 7:5 setzte sich der 346. der Weltrangliste nach 2:05 Stunden gegen seinen Landsmann durch. Für den acht Jahre jüngeren Misolic hatte Thiem nichts als lobende Worte übrig: "Filip hat gerade ein Challenger gewonnen, also muss er ein sehr guter Spieler sein. Ich hoffe, dass uns Filip noch sehr viel Freude bereiten wird."

Im Achtelfinale des Challenger-Turniers bekommt es der ehemalige Weltranglistendritte am Donnerstag mit Facundo Bagnis zu tun. Der Argentinier war in der Vorwoche in Wimbledon in der ersten Runde an Novak Djokovic gescheitert