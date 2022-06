"Fakt ist, wir haben wieder einen Trainingsblock eingeschoben, weil er ja doch erst, nachdem er Corona gehabt hat, wieder zu trainieren begonnen hat", sagte Wolfgang Thiem.

Die Starts des ehemaligen Weltranglistendritten beim Challenger-Turnieren in Perugia (6. Juni) sowie Parma (ab 13.6.) und beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (27. Juni) sind somit fraglich. "Ich kann es nicht sagen, dauert es drei Wochen, dauert es noch vier Wochen", erklärte Papa Thiem.

An Thiems Bestreben, in die Weltspitze zurückzukehren, habe sich jedoch nichts geändert. "Er ist am Weg zurück. Ich kann garantieren, dass er motiviert ist, dass er das noch einmal schaffen möchte, aber die Verletzung war sehr, sehr schwer", sagte Wolfgang Thiem.

Ab dem 13. Juni wird Thiem in der ATP-Weltrangliste einen Platz verlieren und den 191. Rang belegen. Anschließend kann der Rechtshänder sein geschütztes Ranking (Position sechs) einsetzen oder auf Wildcards hoffen, um an Turnieren teilzunehmen.

