Tennis

Dominic Thiem glaubt bei French Open an größte Chance auf nächsten Grand-Slam-Titel

Für Dominic Thiem ist der Sandplatz des ATP-Turniers in Lyon die perfekte Generalprobe vor den French Open. In Paris rechnet sich der Österreicher die größten Chancen aus, nach den US Open 2020 seinen nächsten Grand Slam zu gewinnen. Die Topfavoriten sind für Thiem aber weiterhin Rafael Nadal und Novak Djokovic.

00:01:00, vor einer Stunde