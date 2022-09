Vor allem bei der Vorhand gebe es aber noch Verbesserungspotential. Der ehemalige US-Open-Sieger zeigte sich aber überzeugt, konkurrenzfähig beim Heimturnier antreten zu können.

In Tel Aviv war er dem an Nummer zwei gesetzten Kroaten Cilic knapp in drei Sätzen unterlegen. "Gegen einen Spieler wie Cilic habe ich auch in Bestform keine Garantie zu gewinnen", machte er deutlich.

Das Turnier in Wien vom 24. bis 30. Oktober auf dem Programm. Das Teilnehmerfeld ist erlesen. Neben Thiem sind u.a. Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Andrey Rublev gemeldet.

"Letztes Jahr hat es irrsinnig wehgetan, zusehen zu müssen. Ich bin froh, heuer wieder dabei zu sein. Mein großes Ziel war es hier in diesem Jahr wieder konkurrenzfähig zu sein. Das Ziel werde ich erreichen, egal gegen wen ich dann spiele", so Thiem.

