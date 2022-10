Roger Federer hat seinen Platz im Geschichtsbuch des All England Club sicher.

2003 und 2017 gewann der Schweizer achtmal Wimbledon und ist damit Rekordsieger des Rasen-Klassikers. Ende September beendete der 41-Jährige seine einzigartige Laufbahn beim Laver Cup in London.

Dem Tennis wolle er verbunden bleiben, betonte Federer. Konkretes gibt es in dieser Hinsicht noch nicht, das Gerücht um die Rolle als TV-Experte könnte aber eine Option sein.

Das legt eine Aussage von Sue Barker nahe. Die einstige Wimbledon-Moderatorin der "BBC" und French-Open-Siegerin von 1976 ist derzeit mit ihrer Biografie "Calling The Shots" auf Tour und stellte sich dabei am 16. Oktober im Rose Theatre von Kingston upon Thames einer Frage-Runde.

Dabei habe Barker, so berichtet es das Portal "tennis365.com" mit Verweis auf die "Kingston Nub News", durchblicken lassen, dass Federer 2023 eventuell den Wimbledon-Experten gebe.

Ein durchaus reizvoller Gedanke.

Federer-Auftritt in Tokio geplant

sickerte durch, wann mit Federers erstem öffentlichen Auftritt nach dem Laver Cup zu rechnen ist.

Viele in der Szene gingen davon aus, dass der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger bei seinem Heimturnier in Basel vorbeischauen werde. "Ich habe versucht, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit passiert ist. Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London", beschied Federer allerdings.

Ein Termin am 19. November ist indes bestätigt. Federer wird beim "LifeWear Day" seines Sponsors "Uniqlo" im Ariake Coliseum von Tokio dabei sein.

Offizielle Rolle für Federer im Tennis-Zirkus? So reagiert der Superstar

