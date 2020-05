Nach dem erfolgreich durchgeführten Exhibition-Turnier in Höhr-Grenzhausen dürfen sich Tennis-Fans in den nächsten Wochen auf weitere Livespiele und sogar eine kleine Turnier-Serie freuen. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) plant zusammen mit "tennisnet.com" eine Match-Serie, die am 8. Juni beginnen soll. Mit Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff ist die Veranstaltung prominent besetzt.

Die Serie soll an mehreren Orten in Deutschland ausgetragen werden, wo genau wird noch bekanntgegeben.

Wie schon in Höhr-Grenzhausen werden die Spiele unter strikten Hygieneauflagen und ohne Zuschauer vor Ort stattfinden. Dafür werden die Partien aber erneut live im Internet gestreamt. Zudem werden insgesamt 377.000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet.

Tennis Einigung erzielt: Millionenschwere Soforthilfe für Tennisprofis VOR 6 STUNDEN

Weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass Alexander Zverev und Angelique Kerber nicht dabei sein werden. Zverev befindet sich aktuell in den USA.

Turnier-Serie vorrangig für Spieler aus der zweiten Reihe

Der DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff sagte dem "SID" in diesem Zusammenhang: "Wir müssen uns keine Sorgen machen, ob Angelique Kerber oder Alexander Zverev die jetzige Phase finanziell überstehen."

Jedoch sind viele Spielerinnen und Spieler in der zweiten Reihe auf Turnier-Teilnahmen und Preisgelder angewiesen. Hordorff erklärte: "Die Zielsetzung der Serie ist es eher, für die Spieler dahinter etwas zu tun, kleine Einnahmemöglichkeiten und Spielpraxis zu bieten."

Auch in anderen Ländern, darunter in Frankreich und den USA, sollen in den nächsten Wochen Turniere ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Roddick verrät: So hat Federer mich ausgetrickst

Play Icon WATCH Tennis ohne Zuschauer? Becker horcht bei Spielern nach 00:18:03

Tennis "Keine Angst vor Fusion": WTA-Chef unterstützt Zusammenschluss mit ATP VOR 18 STUNDEN