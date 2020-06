Dustin Brown hat beim Ultimate Tennis Showdown in Südfrankreich auch sein zweites Match verloren. Gegen den Franzosen Benoit Paire unterlag der Deutsch-Jamaikaner in einer kurzweiligen Partie mit 1:3. Zuvor setzte sich der 21-jährige Elliot Benchetrit in einem rein französischen Duell gegen den ehemaligen Australian-Open-Halbfinalisten Lucas Pouille knapp mit 3:2 durch.

Brown, der am Vortag bereits mit 1:3 gegen den Italiener Matteo Berrettini den Kürzeren zog, fand gut ins Spiel hinein und schnappte sich das erste Viertel mit 19:18. Paire, der zu Beginn noch viele einfache Fehler machte, steigerte sich aber im Laufe der Partie und sicherte sich die folgenden drei Durchgänge (17:14, 18:15, 21:12).

Beim Ultimate Tennis Showdown treten die Spieler in vier Vierteln mit jeweils zehn Minuten Spieldauer gegeneinander an. Wer in einem Viertel mehr Punkte erzielt, sichert sich einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt das Match. Bei einem Spielstand von 2:2 entscheidet ein verkürzter Tiebreak. Zudem gibt es bei dem Format noch weitere Besonderheiten. So ist beispielsweise das Coaching während des Spiels erlaubt.

Am Abend stehen noch drei weitere Duelle auf dem Programm. Unter anderem spielt der amtierende ATP-Finals-Champion Stefanos Tsitsipas gegen Richard Gasquet.

