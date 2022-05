Im September stand Emma Raducanu auf dem Tennis-Olymp. Nach dem Finalsieg in New York über Leylah Fernandez (6:4, 6:3) krönte sie sich zur US-Open-Siegern . Die Britin war damit die erste Spielerin in der Open Era, die als Qualifikantin einen Grand Slam gewann.

Doch nach ihrem Triumph in den USA ging es für den 19 Jahre alten Shootingstar des Tennis steil bergab. Seither war für Raducanu bei jedem Turnier spätestens im Viertelfinale Schluss. Im April trennte sie sich überraschend von ihrem Trainer Torben Beltz - nach nur fünf Monaten Zusammenarbeit. Nicht zum ersten Mal wechselte die Britin ihren Coach. Im vergangenen Jahr war die im kanadischen Toronto geborene Raducanu von vier Trainern trainiert worden.

Für Mischa Zverev im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball ein Zeichen von fehlender Sicherheit: "Sie hat Wimbledon hervorragend gespielt, gleich danach den Trainer gewechselt. Sie spielt die US Open unglaublich, gewinnt alle Matches in zwei Sätzen und wechselt wieder den Trainer. Heißt: Ich glaube, sie versteht selbst nicht genau, wie oder warum sie gewinnt."

Auch Barbara Rittner bedauerte insbesondere die "enttäuschende" Trennung von Beltz, dem ehemaligen Erfolgscoach von Angelique Kerber. "Da war eine gewisse Unbeschwertheit gepaart mit dieser lockeren Art von Torben - und trotzdem haben die hart gearbeitet", erklärte die 49-Jährige.

"Große Unruhe um den Menschen"

Gerade der große Trubel um ihre Person sei ein Problem für Raducanu. Bereits direkt nach ihrem Triumph im Arthur Ashe Stadium überschlugen sich die prunkvollen Auftritte: Met Gala in New York, Fashion Week in London, Bond-Premiere

"Insgesamt gibt es natürlich eine große Unruhe um den Menschen Emma Raducanu", sagte Rittner im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball. "Da standen immer vier, fünf Leute auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob man ihr damit einen Gefallen tut. Aber das Interesse ist natürlich auch einfach groß. Sie ist unheimlich populär in England", erklärte die Bundestrainerin des Deutschen Tennis Bundes.

"Alle stürzen sich auch international auf sie, sie hat tolle Verträge und muss unheimlich viele Pflichttermine eingehen. Und das belastet so ein junge Spielerin natürlich", so Rittner. Was sie brauche, sei "eine Struktur", erklärte Zverev. "Das fehlt ihr noch so ein bisschen", sagte die ehemalige Nummer 25 der Weltrangliste, der ebenfalls die häufigen Trainerwechsel bemängelte.

Emma Raducanu bei den Madrid Open 2022 Fotocredit: Getty Images

Die Inkonstanz auf der Position des Coaches sei ein "Zeichen dafür, dass entweder sie oder ihre Mannschaft, ihre Eltern oder das Management momentan keinen richtigen Plan haben - oder sie selbst nicht weiß - was sie genau braucht", erklärte der Eurosport-Experte und fügte an: "Ich glaube, die nächsten Monate - vielleicht auch Jahre - werden kompliziert, bis sie selbst als Mensch erwachsener wird."

Und auch Rittner erwartet zwar, dass Raducanu in den kommenden Jahren "eine ganz kontinuierliche, tolle Entwicklung durchmachen" werde, stellte in Hinblick auf die French Open (ab 22. Mai live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn) aber klar: "Ich sehe sie bei den nächsten großen Turnieren nicht im Favoritenkreis."

