Emma Raducanu war in der vergangenen Saison das, was Carlos Alcaraz derzeit ist: der unumstrittene Shootingstar der Tennis-Szene.

Während Alcaraz sehr schnell den nächsten Coup folgen ließ, das Masters für Madrid für sich entschied und dabei nacheinander Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alexander Zverev schlug, ging es für Raducanu bergab. Verständlich für eine 18-Jährige, die vor ihrem größten Erfolg die Nummer 150 der Welt und in erster Linie Insidern ein Begriff war.

Dennoch ist es einigermaßen erstaunlich, dass Raducanu seit den US Open, bis heute ihr einziger Titel auf höchster Ebene, nur neun von 21 Matches gewann. Ein Grund ist die für eine so junge Spielerin große Verletzungsanfälligkeit, die sie bereits als Juniorin stark ausbremste. Im Profibereich hat sich das kaum gebessert.

Bei den Australian Open kamen ihr Blasen an der Schlaghand in die Quere. Im Februar gab die Teenagerin ihr Erstrundenmatch bei den Guadalajara Open aufgrund einer Hüftverletzung auf, das Folgeturnier in Monterrey ließ sie aus. Zuletzt bremste Raducanu eine Rückenverletzung in Madrid, in Rom musste sie deshalb ihre erste Partie gegen Bianca Andreescu beim Stand von 2:6, 1:2 abbrechen

Raducanu: "Ergebnisse nicht so wichtig"

Allerdings lässt sich mit den physischen Problemen nicht befriedigend erklären, warum es nicht mehr läuft. Das abrupte Ende der Zusammenarbeit mit Coach Torben Beltz etwa ist so ein Punkt, der Fragen aufwarf. Warum die Trennung nach nur fünf Monaten von einem anerkannten Toptrainer, der einst Angelique Kerber zu zwei Grand-Slam-Titeln führte? Sie habe "die gute Chemie" zu schätzen gewusst, wolle aber auf ein anderes Trainingsmodell umsteigen, wie die Weltranglistenzwölfte etwas nebulös mitteilte. Derzeit arbeitete sie mit Interimscoach Iain Bates.

Raducanu betonte indes, sich von den schwachen Ergebnissen der vergangenen Monate nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. "Mir sind die Ergebnisse nicht so wichtig. Ich glaube, dass sich mein Tennis trotzdem weiterentwickelt hat", erzählte die 19-Jährige der "Sport Bild". Die Tatsache, dass sich das bis jetzt nicht in den Resultaten widerspiegelt, begründete die US-Open-Siegerin mit einer Corona-Infektion zu Jahresbeginn. Danach habe sie "schnell in Form kommen müssen. Da gab es körperliche Probleme."

Huber sicher: "Raducanu braucht noch ein oder zwei Jahre"

Es komme überdies ein weiterer Faktor ins Spiel, der vor allem mit der Konkurrenz zu tun habe. "Die Gegnerinnen sind motivierter gegen mich, wollen mich unbedingt schlagen", berichtete die Britin - und hat damit sicher recht.

Auf der anderen Seite hat sie das Grand-Slam-Event von Flushing Meadows gewonnen, weil sie über überragende Fähigkeiten verfügt. "Ihr Return ist einer der besten auf der Tour und erinnert an den von Victoria Azarenka. Emma bewegt sich extrem effektiv, hat wenige Lücken in ihrem Spiel", analysierte ihr ehemaliger Trainer Mark Petchey.

Qualitäten, die Raducanu natürlich nicht verloren hat, die sie aber wieder einbringen muss. "Emma braucht noch ein oder zwei Jahre, um konstant zu werden und wirklich das zu zeigen, was sie kann", erklärte die ehemalige Weltranglistenvierte Anke Huber im Exklusiv-Interview mit Eurosport.de . "Sie kann in Zukunft ganz vorne mitspielen, hat alles, um eine Top-5-Spielerin zu werden und vielleicht sogar den Sprung auf Platz eins zu schaffen."

Wimbledon wird Gradmesser für Raducanu

(ab 22. Mai live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn). So komisch es klingt: Bis vor drei Wochen hatte Raducanu nie ein Profiturnier auf dem roten Belag gespielt. "Noch ist es eine Hass-Liebe", gab die im kanadischen Toronto geborene Sportlerin zu. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, den sie in den kommenden Wochen unter erhöhtem Schwierigkeitsgrad gehen muss. Der Grund: Es läuft die Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt French Open . So komisch es klingt: Bis vor drei Wochen hatte Raducanu nie ein Profiturnier auf dem roten Belag gespielt. "Noch ist es eine Hass-Liebe", gab die im kanadischen Toronto geborene Sportlerin zu.

Barbara Schett bei Eurosport betonte. "Die große Herausforderung wird definitiv Man tut Raducanu also keinen Gefallen, wenn man in Roland-Garros Großtaten von ihr erwartet. Der wirkliche Gradmesser komme erst im Juni, wie Ex-Profibetonte. "Die große Herausforderung wird definitiv Wimbledon . Ich denke, wenn sie dort das Halbfinale erreichen könnte, wäre das unglaublich." Und möglicherweise der so heiß ersehnte Turnaround auf dem Weg zurück zu der Emma Raducanu, die im Vorjahr die ganze Sportwelt begeisterte.

