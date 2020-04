Auch in der virtuellen Tenniswelt hat Eugenie Bouchard kein Glück: Bei den Virtual Madrid Open scheitert die Kanadierin bereits in der Vorrunde und erntet viel Spott bei ihren Fans und sogar von ihrem Manager Chris McCormack, der fragt: "Schon wieder verloren?" Die 20-Jährige nimmt es dagegen mit Humor.

"Das Spiel ist nur realistisch, wenn du in der ersten Runde rausfliegst", schrieb ein Fan während des Turniers im Internet. Das ließ sich Eugenie Bouchard nicht zweimal sagen und tat wie ihr Anhänger es verlangte: raus in der Vorrunde ohne einen Sieg.

Im ersten Match verlor die 20-Jährige denkbar knapp gegen Angelique Kerber mit 3:4 und ärgerte sich über die Deutsche: "Ich dachte, du hast nicht geübt."

Nach der Niederlage gegen Kiki Bertens verlor sie gegen Donna Vekic und witzelte: "Dieses Tennis-Spiel spiele ich nie wieder. Ich muss mich fast überwinden, jetzt nicht zu fluchen."

Auch in der realen Tenniswelt lief es zuletzt für Bouchard nicht sonderlich gut. 2014 war sie die Nummer fünf der Welt, verlor aber in der Folge den Anschluss an die Weltspitze, steht aktuell nur auf Platz 224 und versucht sich zurückzukämpfen. Aktuell gelingt das weder auf dem Platz noch an der Konsole.

