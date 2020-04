Boris Becker bei den US Open 2019

vor 2 Stunden | Update in 2 Minuten

Immer wieder wird im Tennis über Regeländerungen nachgedacht, um Spannung in den Sport zu bringen. Bei den Männern ist die Best-of-Five-Regel ein Streitthema. Im Legenden-Vodcast bei Eurosport diskutiert Boris Becker mit Mats Wilander, Noah Rubin und Ons Jabeur eine mögliche Einführung erst ab dem Viertelfinale. Doch der Eurosport-Experte ist "hin und hergerissen".

Die großen Matches, an die man sich erinnert, seien immer die über fünf Sätze, führt Boris Becker seinen Zwiespalt aus. "Ich bin immer stolz, wenn jemand nach vier oder fünf Stunden wegen der Physis gewinnt. Wenn es ein kürzeres Match ist, spielt der Faktor Glück eine größere Rolle", erklärt er am Eurosport-Mikrofon.

Tipp: Den ganzen zweiten Teil des Legenden-Vodcast am Montag bei Eurosport.de

Tennis "Konnte zunächst nicht viel mit Dir anfangen": Becker schreibt Agassi zum Geburtstag VOR 5 STUNDEN

Anders sieht es dagegen sein früherer Rivale Mats Wilander: "Macht die Matches zu Beginn der Grand Slams kürzer", fordert er. Dadurch wäre es leichter, die Top-Spieler in den ersten Runden im Best-of-Three zu schlagen, so Wilander, der fordert, dass neue Gesichter sich an der Tennisweltspitze etablieren sollten.

"Es ist eine verrückte Zeit. Es gibt drei Spieler, die über zehn oder 15 Jahre dominant sind", erklärt Becker die besondere Situation mit Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal, die seit langem die Spitze der Weltrangliste beherrschen.

Vier Grand-Slam-Events, vier Regelungen

Noah Rubin, Nummer 225 der Welt, regt dagegen an, sich an den Next-Gen-Finals ein Beispiel zu nehmen. Dort wird zwar die Best-of-Five-Regel ausgeführt, allerdings gibt es die Vorteilsregel nicht und die Sätze gehen nur bis vier: "Das ist spannend. Es ist schnell. Jeder mag es."

Schon in den vergangenen Jahren wurden einige Regeln sowohl auf der ATP als auch auf der WTA Tour und bei den Grand Slams angepasst. 2019 führten die Australian Open den Tiebreak im Entscheidungssatz ein und sorgte so dafür, dass bei allen vier Grand Slams eine unterschiedliche Regelung für den fünften Satz haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Thiem fassungslos: "Sehe nicht ein, warum ich solchen Leuten Geld schenken sollte"

Play Icon WATCH Becker sieht Probleme: "Big 3 haben anderen Standpunkt als Top 20" 00:22:15

French Open, Männer Exklusiv | "Es ist ein Albtraum!" Becker bezieht Position im French-Open-Streit 13/04/2020 AM 15:53