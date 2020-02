Fed Cup | Brasilien - Deutschland live im TV und im Livestream

Deutschland muss in der ersten Runde im Fed Cup in Brasilien ohne Angelique Kerber und Julia Görges auskommen. Dennoch ist die DTB-Auswahl Favorit, vor allem da Brasilien auf ihre nominell stärkste Spielerin Beatriz Haddad Maia verzichten muss, die wegen einer positiven Dopingprobe gesperrt wurde. Laura Siegemund, Antonia Lottner, Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria vertreten Deutschland.

Brasilien - Deutschland live im TV

Das Spiel zwischen Brasilien und Deutschland im Fed Cup wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Der Fed Cup im Livestream

Sportdeutschland.tv zeigt die Partie der ersten Runde im kostenlosen Livestream. Die Matches werden am 7. und 8. Februar ausgetragen. Am Freitag geht es um 16:00 Uhr los, am Samstag um 14:30 Uhr.

Fed Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich über den Fed Cup. Hier erhaltet ihr alle News zur Begegnung zwischen Brasilien und Deutschland in Florianópolis.

Der Modus

Erstmals wird der Fed Cup in einem neuen Modus ausgetragen, vergleichbar mit dem neuen Modus im Davis Cup. Die Sieger der ersten Runde qualifizieren sich für das Endrundenturnier vom 14. bis 19. April in Budapest.