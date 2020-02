Beim Einzug ins Halbfinale der vier Gruppensieger müsste Deutschland am Samstag, den 18. April (10:30 Uhr), gegen den Sieger der Gruppe B (Australien, Weißrussland oder Belgien) antreten. Das Finale ist für Sonntag, den 19. April (16:00 Uhr) geplant.

Die deutsche Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) hatte sich beim Debüt von Teamchef Rainer Schüttler durch ein souveränes 4:0 in Brasilien für die Endrunde qualifiziert, obwohl sie ohne ihre Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges angetreten war.

Kerber und Görges wohl in Budapest dabei

In Budapest werden die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und die frühere Wimbledon-Halbfinalistin wohl wieder zur Verfügung stehen. Kerber braucht auch noch einen Fed-Cup-Einsatz, um bei den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) starten zu dürfen. Ihr bislang letztes Match für Deutschland absolvierte sie 2018 im Halbfinale gegen Tschechien (1:4).

Beim Finalturnier in der ungarischen Hauptstadt sind zwölf Teams am Start, gespielt werden vier Einzel und ein Doppel. Den letzten Titel im alten Format gewann im November 2019 Frankreich. Deutschland triumphierte zweimal: 1987 in Vancouver gegen die USA und 1992 in Frankfurt/Main gegen Spanien.

(SID)