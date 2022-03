Für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist es dagegen nicht wirklich der Wunschbelag, wenn es am 15. und 16. April in Nur-Sultan um den Einzug in die Finalrunde geht.

Rainer Schüttler betonte dennoch, dass die 34-Jährige jede Gegnerin schlagen könne.

Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier spielen an der Seite der Kielerin und wollen dazu beitragen, dass das deutsche Team Anfang November in Prag um den Halbfinaleinzug kämpfen kann.

"Egal also, ob Einzel oder Doppel: Wir haben auf jeden Fall gute Chancen", sagte Schüttler.

