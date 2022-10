"Ich habe lange darüber nachgedacht und es mit meinem Team immer wieder besprochen, aber ich werde nicht in der Lage sein, den Billie Jean King Cup in Glasgow zu spielen. Und das macht mich traurig", startete Iga Swiatek ihr Statement in ihrer Instagram-Story. Der Grund für die Absage ist logistischer Natur.

Ab dem 31. Oktober schlägt Swiatek als Favoritin bei den WTA Finals im texanischen Forth Worth auf, nur einen Tag nach Ende des Turniers geht es dann ab dem 8. November im Billie Jean King Cup im rund 7200 Kilometer entfernten Glasgow zur Sache.

Eine Terminhatz, die laut Swiatek gesundheitsgefährdent ist: "Ich bin enttäuscht, dass die Verbände sich nicht einmal in grundlegendsten Dingen wie dem Turnierkalender einigen konnten und uns somit nur einen Tag für die Reise um den Globus und durch zwei Zeitzonen geben. Diese Situation kann Verletzungen verursachen."

Swiatek kündigte an, das Gespräch mit WTA und ITF zu suchen, um eine solche Situation, die nicht nur für die Spielerinnen sondern auch für die Fans "schwierig" sei, in Zukunft zu vermeiden.

Iga Swiateks Statement im Wortlaut:

