Tennis

Federer spricht über seine Ziele für Wimbledon und seinen Plan für Halle

Roger Federer gewann beim ATP-Turnier in Halle das erste Spiel nach seinem Rückzug von den French Open. Gegen den Weißrussen Ilya Ivashka gewann der Schweizer in zwei Sätzen 7:6 (7:4), 7:5. Federer zeigt sich hinterher zufrieden und spricht über seine Ziele für das bald anstehende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Er wolle bei dem Rasenklassiker weit kommen, betonte der 39-Jährige.

00:00:36, vor 2 Stunden